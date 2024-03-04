奧斯卡頒獎諾蘭奪最佳導演聲勢高 小勞勃道尼有望捧生涯首金

回頭浪子鬥男神

奧斯卡最佳男配角比拚，從回頭浪子搖身成為影壇一哥的小勞勃道尼，飾演「奧本海默」裡見不得主角好的反派，得獎呼聲高。低調好形象的雷恩葛斯林今年獎季自帶流量，「芭比」一曲I’m Just Ken以黑馬之姿贏得影評人大獎，他一臉「現在是怎樣」疑惑表情爆紅成熱門迷因，若在奧斯卡殺出重圍，「肯」定再掀話題。