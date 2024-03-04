奧斯卡頒獎諾蘭奪最佳導演聲勢高 小勞勃道尼有望捧生涯首金
第96屆奧斯卡頒獎典禮3月11日上午舉行，由台視轉播。去年「Barbie芭比」登大銀幕紅透半邊天，好萊塢女力話題持續發燒，導演與女主角更掀起遺珠話題，4度擔綱典禮主持的吉米金摩在宣傳影片大喊「主持奧斯卡比當女人難」，破題反串令人莞爾。「奧本海默」導演克里斯多福諾蘭今年終於要風光領獎了嗎？艾瑪史東能否憑「可憐的東西」再度封后？中央社帶你快速掌握典禮看點。
第96屆奧斯卡頒獎典禮3月11日上午舉行，由台視轉播。去年「Barbie芭比」登大銀幕紅透半邊天，好萊塢女力話題持續發燒，導演與女主角更掀起遺珠話題，4度擔綱典禮主持的吉米金摩在宣傳影片大喊「主持奧斯卡比當女人難」，破題反串令人莞爾。「奧本海默」導演克里斯多福諾蘭今年終於要風光領獎了嗎？艾瑪史東能否憑「可憐的東西」再度封后？中央社帶你快速掌握典禮看點。
今年奧斯卡最佳影片大牌與新秀導演齊聚，叫好叫座的票房強檔入列，獨立製片作品同樣獲選。克里斯多福諾蘭執導「奧本海默」講述原子彈之父揪心路，入圍13項一馬當先；尤格藍西莫去年抱回威尼斯金獅，「可憐的東西」打造獨特女力面貌入圍11項緊追在後；葛莉塔潔薇的「芭比」未入圍導演獎聲勢落後；還有拿下坎城金獎的法語電影「墜惡真相」，將與其他5強一較高下。
「芭比」、「奧本海默」去年上映先強碰好萊塢罷工，後在「芭本海默」合體催生大量迷因下席捲網路社群，雙雙寫下票房紀錄。今年兩部電影不但入圍最佳改編劇本成為勁敵，還得面臨其他3強虎視眈眈。葛莉塔潔薇、克里斯多福諾蘭和尤格藍西莫分別用鏡頭描繪發人深省的寓言和有長長餘韻的戰爭故事，諾蘭得到製片及導演工會獎加持，抱大獎氣勢旺，劇本工會獎受罷工影響延至4月14日頒發，風向難預測。
艾瑪史東在「可憐的東西」大膽全裸演出入圍最佳女主角，影后級演技提升古怪角色的「屍意」魅力，被看好二度封后；「泳不放棄」的安妮特班寧4度入圍，大秀熟女毅力；莉莉葛萊史東以「花月殺手」連摘金球獎、演員工會獎，同樣被視為奧斯卡影后熱門。瑪格羅比演出 「芭比」爆冷落榜讓眾演員為她抱不平，成為場外一大話題。
奧斯卡最佳男配角比拚，從回頭浪子搖身成為影壇一哥的小勞勃道尼，飾演「奧本海默」裡見不得主角好的反派，得獎呼聲高。低調好形象的雷恩葛斯林今年獎季自帶流量，「芭比」一曲I’m Just Ken以黑馬之姿贏得影評人大獎，他一臉「現在是怎樣」疑惑表情爆紅成熱門迷因，若在奧斯卡殺出重圍，「肯」定再掀話題。
台灣招牌今年在奧斯卡閃閃發光，5部入圍最佳紀錄短片有2部出自台裔導演之手。「金門」用日常畫面帶出台灣與中國的複雜糾葛，盼讓更多人了解台海氛圍與金門民眾處境；「奶奶跟外婆」以家為重心，記錄美國疫情下移民家庭的溫暖互動，兩位長輩對孫子真情流露，勾起觀眾對家人的記憶與想念。
本屆奧斯卡獎多部日本電影入圍，「蒼鷺與少年」激鬥「蜘蛛人：穿越新宇宙」，動畫大師宮崎駿有機會抱回相隔20年的第2座奧斯卡獎；德國名導文溫德斯把關於東京公廁的宣傳，變成富含人生哲理的文藝片，代表日本角逐最佳國際電影。許多台灣影迷引頸期盼的「哥吉拉-1.0」前進奧斯卡，是日本片首次角逐最佳視覺效果獎。
經歷去年編劇與演員兩大工會罷工，團結爭到勞權的好萊塢砥柱將在獎季最高潮閃耀星光。7年前，主辦單位錯把寫著艾瑪史東名字的最佳女主角備用卡片遞上台，頒獎人費唐娜薇「獎錯 」最佳影片頒給「樂來越愛你」，壓軸大烏龍好在及時發現化解，讓主持人吉米金摩鬆了口氣。無辜公親艾瑪史東今年強勢回歸搶金，金摩第4度接下主持大任，在威爾史密斯「驚天巴掌」都已化作典禮宣傳哏之餘，影迷也好奇當年被烏龍掃到的他們是否會在台上幽自己一默。
企劃製作／鄭懿君、林傑立、翁堃耀、黑立安、李念庭
照片來源／環球影業網頁及YouTube、華納兄弟臉書、奶奶跟外婆電影IG、紐約時報YouTube、探照燈影業及臉書、mk2 films網頁、GKIDS films網頁、東寶國際網頁、Netflix YouTube、泳不放棄電影臉書、派拉蒙影業臉書、Barbie芭比YouTube、奧斯卡獎IG及YouTube、哥吉拉-1.0電影X、吉米夜現場YouTube