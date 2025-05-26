各國高齡駕駛換照規定一次看 英國滿70歲失效、韓國返還有補助

新北市三峽區北大國小外5月19日發生重大車禍事故，78歲余姓男子駕車高速衝撞路人與機車騎士，釀3死12傷，再掀高齡駕駛換照的討論。對此，交通部研擬高齡駕駛人換照年齡下修到70歲、換照考試增「實地演練」等3大措施。關於高齡駕駛換照制度，台灣現行規定如何？各國又是怎麼做的？中央社帶你深入了解。