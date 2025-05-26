各國高齡駕駛換照規定一次看 英國滿70歲失效、韓國返還有補助
新北市三峽區北大國小外5月19日發生重大車禍事故，78歲余姓男子駕車高速衝撞路人與機車騎士，釀3死12傷，再掀高齡駕駛換照的討論。對此，交通部研擬高齡駕駛人換照年齡下修到70歲、換照考試增「實地演練」等3大措施。關於高齡駕駛換照制度，台灣現行規定如何？各國又是怎麼做的？中央社帶你深入了解。
新北市三峽區北大國小外5月19日發生重大車禍事故，78歲余姓男子駕車高速衝撞路人與機車騎士，釀3死12傷，再掀高齡駕駛換照的討論。對此，交通部研擬高齡駕駛人換照年齡下修到70歲、換照考試增「實地演練」等3大措施。關於高齡駕駛換照制度，台灣現行規定如何？各國又是怎麼做的？中央社帶你深入了解。
台灣現行高齡換照是75歲以上駕駛每3年換照1次，且須通過體格檢查、認知功能測驗。交通部5月20日提出駕照管理3大改革措施，包括高齡駕駛人換照年齡下修到70歲、換照考試增加「實地演練」以及70歲後繳回駕照補助TPASS獎勵。
日本70歲以上駕駛更新駕照前，需要先接受講習；75歲以上駕駛須先通過「認知機能檢查」，才能申請換發駕照，3年內若有特定違規紀錄，換照前須先接受實地駕駛技能檢查。不過，根據統計，「認知機能檢查」制度實施迄今平均合格率高達97.6%；學者認為「合格率過高會讓檢查流於形式，失去原有意義」。
韓國65歲至75歲駕駛須在5年內申請換照，75歲以上駕駛3年須換照一次。為減少高齡駕駛車禍事故，2018年韓國導入「高齡者駕照返還制度」，為主動交還駕照的高齡者提供10萬至30萬韓元（約新台幣2200至6500元）不等的經濟支援，但每年返還率約2%，效果低迷。至於高齡族群不願放棄駕照原因，大多是交通及生計需求。
英國規定駕駛人滿70歲駕照自動失效，若要申請更新，須主動揭露可能導致危險駕駛的個人健康狀況，否則主管機關有權開罰達1000英鎊（約新台幣4萬500元）。高齡駕駛申請駕照更新可經由網路申請，主管機關依資料裁決，不收取費用；駕照更新一次效期最長3年，期滿重新申請。
法國沒有設定駕駛年齡上限，也未強制年長駕駛定期健檢維持駕照效力，這種情況很可能在今年將有所改變。法國國會4月啟動強制駕駛體檢法案審查，根據草案，為取得或更新駕照，駕駛須每15年體檢一次，70歲以上高齡駕駛則是5年一次。
美國各州對駕駛資格把關不盡相同。以加州為例，70歲以上駕駛換照須通過視力檢查，必要時重新筆試或路考，且設有通報與評估機制，可視情況採取部分限制，例如僅限白天駕駛、禁止上高速公路，或要求定期提交醫療報告等。
企劃製作／李念庭
照片來源／中央社、共同社、Unsplash圖庫、Pakutaso圖庫