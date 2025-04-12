登山安全守則一次看 行前必備裝備清單、迷路謹記4原則
台灣擁有超過200座3000公尺以上的高山，登百岳活動風氣日盛，越來越多民眾走出戶外，山域事故、山難事件卻頻傳。登山並非毫無風險活動，如何親近山林後平安返途，人人皆須做好準備。
台灣擁有超過200座3000公尺以上的高山，登百岳活動風氣日盛，越來越多民眾走出戶外，山域事故、山難事件卻頻傳。登山並非毫無風險活動，如何親近山林後平安返途，人人皆須做好準備。
過去10年共發生3450件山域事故，原因包括迷路、受傷、高山症、裝備不齊全及雪地滑落、失溫等狀況。近4年案件數大幅增長，發生族群以自組隊伍、50至59歲最高，迷路及創傷是求援最大主因。
避免突發事件引起山域事故，民眾登山前可參考營建署的「國家公園步道系統分級」，步道依里程、天數、難度等級、困難地形等，從易至難分為0至6級，可根據前往路線、自身體能的適配度決定行程。通常第3級以上須有過夜準備、入園申請，建議攀登者得具備一定體力，及基本地圖判讀能力。
登山健行裝備宜輕簡、實用，重量不超過1/3體重。衣著採「三層式」穿法：內層排汗（排汗透氣快乾材質）、中層保暖（以羊毛、羽毛、刷毛為主），以及外層防風雨（兩截式防風防水透氣衣褲較好，如GORE-TEX材質）。糧食準備可分正餐、行動糧（可隨時補充的食物，如肉乾、果乾）、備用糧（快速補充能量的高熱量食物，如泡麵）。以量輕、可久放、熱量高，並含三大營養素（醣類、蛋白質、脂肪）、礦物質及維生素為原則。實際內容可再依地形、氣候等因素調整。
若在雪季期間登山，步道可能被積雪覆蓋，雪地三寶「岩盔、冰爪、冰斧」是必備裝備，也應做好行前規劃，建議下載並學會使用離線地圖APP，由專業領隊帶領。積雪融化後，結冰使步道溼滑，暗藏迷路、墜谷、受困失溫等風險，是最危險的時刻，因此充足的行進技術與雪地知識格外重要，登山經驗不足者切勿貿然入山。
登山時若用火不慎，不僅可能引發森林火災，也會造成生態浩劫。NCC前專委喬建中2021年帶團途經玉山國家公園杜鵑營地，任由隊員違法就地砍伐、取柴及生火，釀成延燒12天、近80公頃林地的森林火災。國家公園或森林保護區皆禁止營火、烤肉等引火行為，國家公園原則上禁止炊煮，不過在公告許可區域或經過核准，則可例外。
高山症指高海拔特殊環境導致的人體症狀，離開高度環境（下山）、休息及藥物治療，都是治療方式。常見的高山症有3種，「急性高山病」有頭痛症狀，嘔吐是惡化指標；「高海拔腦水腫」會有嚴重頭痛、嗜睡、意識不清等症狀，步態不穩是重要判定指標，若未及時治療，24小時內可能致死；「高海拔肺水腫」會導致運動能力變差，休息時仍不停喘氣、乾咳、胸悶。
內政部提醒民眾在山中迷路時，牢記STOP口訣，也可以用手機撥打112緊急救難號碼；以兩人為一組下山求援，或是在原地留下求救訊號等待救援。求救訊號可選擇在空曠處留下SOS、×等國際災難信號，或利用聲音（哨子、呼叫、敲擊）、光線（手電筒、鏡片、反光、煙火）、煙霧、旗子、手勢、信號彈等方式發出信號。
與好友一同登山健行，應隨時注意彼此身體狀況，以防事故發生，意外發生時也要照顧彼此。若登山地點為台灣部分縣市規定的特定山域，應由「領隊」帶領。連續數日的登山活動較一般日常活動更具風險，負責規畫登山活動的嚮導、領隊，有照看隊員安危的職責。曾有領隊未提醒隊員攜帶雪攀裝備，遇雪仍繼續行程，最後隊員在返途摔落谷底身亡，法院依過失致死罪判處領隊1年8月徒刑。若登山隊成員未善盡義務防止危險發生，也須負擔相應的刑事責任。
無痕山林（Leave No Trace）源自美國無痕旅遊行動概念，提醒人們在戶外遊憩時，注意如何降低對大自然的衝擊、減少對生物棲地的危害。7項準則包括：事前蒐集戶外知識與當地資訊、妥善處理垃圾、在規劃好的範圍內活動（不走捷徑）、不任意改變自然環境（樹木、石頭與動物的排遺）、減少用火、不餵食野生動物，和審慎思考自身行為對環境的影響。
企劃製作／黑立安、林品妤
照片來源／中央社、林務局、Unsplash圖庫