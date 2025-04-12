登山安全守則一次看 行前必備裝備清單、迷路謹記4原則

哪些身體狀況要注意？高山症是什麼？

高山症指高海拔特殊環境導致的人體症狀，離開高度環境（下山）、休息及藥物治療，都是治療方式。常見的高山症有3種，「急性高山病」有頭痛症狀，嘔吐是惡化指標；「高海拔腦水腫」會有嚴重頭痛、嗜睡、意識不清等症狀，步態不穩是重要判定指標，若未及時治療，24小時內可能致死；「高海拔肺水腫」會導致運動能力變差，休息時仍不停喘氣、乾咳、胸悶。