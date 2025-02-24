2025奧斯卡艾諾拉、璀璨女人夢爭金氣勢旺 3/3頒獎看點一覽
第97屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間3月3日上午7時30分登場，寫下入圍紀錄的璀璨女人夢由跨性別女演員領銜，以歌舞挑戰13項大獎，對手艾諾拉訴說美麗霸氣的脫衣舞孃勇往直前、奮力追愛，「現代灰姑娘」美國夢如煙火般燦爛又令人惆悵，抱回坎城金棕櫚獎再拿下美國導演和製片工會獎，搶金氣勢最旺。今年還有哪些精彩電影入圍？典禮主持人換誰當？AI協作爭議是怎麼回事？中央社整理奧斯卡看點帶你一次了解。
第97屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間3月3日上午7時30分登場，寫下入圍紀錄的璀璨女人夢由跨性別女演員領銜，以歌舞挑戰13項大獎，對手艾諾拉訴說美麗霸氣的脫衣舞孃勇往直前、奮力追愛，「現代灰姑娘」美國夢如煙火般燦爛又令人惆悵，抱回坎城金棕櫚獎再拿下美國導演和製片工會獎，搶金氣勢最旺。今年還有哪些精彩電影入圍？典禮主持人換誰當？AI協作爭議是怎麼回事？中央社整理奧斯卡看點帶你一次了解。
「魔法壞女巫」、「璀璨女人夢」和「巴布狄倫：搖滾詩人」共同入圍奧斯卡最佳影片，魔法壞女巫出自翻玩電影「綠野仙蹤」的百老匯音樂劇，被紅鞋女孩一桶水消滅的西方女巫晉升主角，前傳故事帶觀眾重新領略魔法世界的善惡。再度入圍的提摩西夏勒梅扮演巴布狄倫，唱出搖滾詩人開始改變音樂歷史的人生故事。璀璨女人夢入圍最佳電影、導演、女主角與女配角等13項打破非英語片紀錄，法國導演賈克歐迪亞口中的「混合電影」交織墨西哥毒梟變性為女人的曲折故事。3部美聲佳作比拚，讓本屆金獎歌舞盛況空前。
場景華麗、集結大卡司的「魔法壞女巫」出自台裔導演朱浩偉之手，出生美國加州灣區、定居洛杉磯的他，導過引發文化討論熱潮的「瘋狂亞洲富豪」。與不少導演一樣，朱浩偉曾在拍攝壞女巫重頭戲時遇上編劇罷工，一度被迫暫停製作，女主角辛西婭艾利沃長達6個月只好埋首練習結尾歌曲。作品歷經波折上映得到極佳迴響，在朱浩偉詮釋下，歡樂熱鬧與嚴肅哀傷的情緒串起愛、相互尊重與女性情誼。他回憶幼時聽過父母哼唱綠野仙蹤片中歌曲，2003年被「女巫前傳」音樂劇場景觸動，20多年後執導改編電影就像「命中注定」。
魔法壞女巫、璀璨女人夢、艾諾拉、懼裂、我仍在此等多達5部女性故事候選今年最佳電影：不打不相識後友愛互助的年輕女巫、想開啟新生卻不盡人意的跨性別毒梟、為愛槓上公婆還痛毆豪門保鑣的霸氣舞孃、面對獨裁暴政依舊挺直腰桿的勇敢母親、還有全力嚇唬觀眾，細訴聚光燈下美麗標準竟如此荒謬的女明星，她們用歌舞讚頌女性情誼、用科幻驚悚包裝容貌焦慮議題，不僅將近年線上線下都更響亮的女性之聲再度放大，捍衛自我或彼此的銀幕形象也相當程度凸顯好萊塢在美國政治與社會氛圍下，力挺女性、多元與平權的不變立場。
「荒野機器人」與「喵的奇幻漂流」是今年動畫長片入圍2強，暢銷童書改編的外向機器人與拉脫維亞團隊筆下的漂流小貓，不約而同把觀眾帶進非人世界。橫掃「動畫界奧斯卡」安妮獎的機器人因颱風而漂流荒島，在找不到人類客戶的情況下自學動物語言打入荒島社交圈，一場意外讓它必須學習如何當個好家長，還成了團結全島的精神領袖，冰冷機殼下深藏的情感觸動許多觀眾。洪災裡幸運搭上救命小船的野貓，如踏入人生新階段或面臨艱鉅任務的每個人，冒險過程學著如何生存、突破難關，患難中結交朋友，適合所有年齡層的動物寓言童趣且貼近現實，也在今年安妮獎大放異彩。
洛杉磯1月野火肆虐，讓近年因COVID-19大流行與演員編劇兩大工會罷工後，部分影視製作顧慮過高成本出走的產業窘境雪上加霜。失控的野火讓影帝安東尼霍普金斯、梅爾吉勃遜等大明星痛失家園，場景好似災難片。影響如金獎入圍名單延後公布、美劇停拍、電影新片宣傳取消等，都還只是冰山一角。洛城從事娛樂或與娛樂直接相關服務業的68萬勞工，在疫情與罷工先後衝擊下，原本就承擔不起另一場生計阻礙，如今又必須面對駭人大火造成的鉅額損失，外界一度質疑奧斯卡頒獎典禮是否該因此喊卡。
寫下奧斯卡新頁的首位跨性別最佳女主角入圍者卡拉加斯康，近日發言被質疑違背奧斯卡精神，還被挖出社群舊文冒犯中國、穆斯林婦女、伊斯蘭教甚至奧斯卡獎。無獨有偶，原本被看好拿下最佳影片的「粗獷派建築師」因使用生成式AI協作，讓反對AI侵害工作權而罷過工的好萊塢大驚失色，有威尼斯銀獅獎加持的導演布雷迪寇貝特雖然解釋「使用範圍無損劇組與演員用心表現」，反對者仍嚴苛批評原以為精心製作的內容藏了AI「毫無靈魂」。寇貝特與卡拉加斯康分別在導演和演員工會獎敗給「艾諾拉」的西恩貝克與「懼裂」的黛咪摩兒，讓奧斯卡前哨在爭議下吹起不確定風向。
你記得曾與台灣媒體「隔海鬥嘴」的美國脫口秀主持人柯南歐布萊恩嗎？他出身編劇、主持過艾美獎，闖蕩娛樂圈多年結緣無數，多年前他為撞名之爭率「柯南秀」團隊遠赴日本，與動漫界國民偶像名偵探柯南對槓之旅笑料百出，在全球鄕民心中留下逗趣印象。離開固定夜間秀後轉戰Podcast，「柯南缺朋友」節目仍能聽他邀集J.J.亞伯拉罕、艾爾帕西諾、湯姆漢克斯、傑夫高布倫等大咖暢聊影壇內幕。這回歐布萊恩從吉米金摩手中接下奧斯卡主持棒，常拿自己的膚色自開「蒼白」玩笑的他會不會趁機抱著心愛吉他大展歌喉，粉絲引頸期待。
企劃製作／鄭懿君
照片來源／魔法壞女巫X、璀璨女人夢IG、巴布狄倫搖滾詩人IG、朱浩偉IG、懼裂IG、霓虹娛樂IG、Sony經典電影IG、環球影業網頁、喵的奇幻漂流IG、路透社、美國影藝學院X、美國廣播公司臉書、美聯社