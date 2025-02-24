2025奧斯卡艾諾拉、璀璨女人夢爭金氣勢旺 3/3頒獎看點一覽

機械心動物情

「荒野機器人」與「喵的奇幻漂流」是今年動畫長片入圍2強，暢銷童書改編的外向機器人與拉脫維亞團隊筆下的漂流小貓，不約而同把觀眾帶進非人世界。橫掃「動畫界奧斯卡」安妮獎的機器人因颱風而漂流荒島，在找不到人類客戶的情況下自學動物語言打入荒島社交圈，一場意外讓它必須學習如何當個好家長，還成了團結全島的精神領袖，冰冷機殼下深藏的情感觸動許多觀眾。洪災裡幸運搭上救命小船的野貓，如踏入人生新階段或面臨艱鉅任務的每個人，冒險過程學著如何生存、突破難關，患難中結交朋友，適合所有年齡層的動物寓言童趣且貼近現實，也在今年安妮獎大放異彩。