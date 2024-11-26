芬太尼逆襲美國釀新鴉片戰爭？川普擬加徵關稅施壓中國解決毒危機

過量吸食芬太尼致死人數急遽上升

據統計，美國2022年約11萬人因藥物過量死亡，其中約7成與芬太尼有關，平均每天奪走200條人命。芬太尼過量成為18至45歲美國人的主要死因，也是美國預期壽命下降的原因之一。美國疾病管制暨預防中心（CDC）今年5月發布的數據顯示，2023年美國服用過量毒品死亡人數比前一年減少3500人，雖然是5年來首見下降，但仍是5年前的近2倍，因為COVID-19疫情期間，芬太尼致死人數急遽上升。