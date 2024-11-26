芬太尼逆襲美國釀新鴉片戰爭？川普擬加徵關稅施壓中國解決毒危機
美國每週超過1500人因用藥過量死亡，合成鴉片類藥物芬太尼是主要的罪魁禍首，尤以舊金山、費城等大城市受害最深。美國總統當選人川普表示，他上任第一天就要簽署行政命令，祭出關稅措施，施壓中國、加拿大、墨西哥處理芬太尼議題。
美國每週超過1500人因用藥過量死亡，合成鴉片類藥物芬太尼是主要的罪魁禍首，尤以舊金山、費城等大城市受害最深。美國總統當選人川普表示，他上任第一天就要簽署行政命令，祭出關稅措施，施壓中國、加拿大、墨西哥處理芬太尼議題。
芬太尼（Fentanyl）是一種強效合成鴉片類止痛劑，藥效比嗎啡及海洛因快速，醫生可開處方箋，用於紓緩病患疼痛。因為價格低廉、製造過程相對容易，非法的芬太尼藥物近年在美國氾濫成災。美國緝毒局指出，芬太尼非常容易讓人上癮，只要2毫克，相當於鉛筆筆尖上的一點點份量，就可能致命。
社群媒體上搜尋「芬太尼彎折」（fent fold），就會看見過量服藥者身體呈現怪異彎折姿勢的照片或影像，有媒體以「喪屍」形容他們的模樣。成癮者表示，服用芬太尼後感覺像是進入夢中，但是「大腦會讓我以為我還在走路」。更糟的是，處於「芬太尼彎折」會讓人身體產生劇痛，為抑止疼痛感，成癮者必須吸食更多芬太尼緩解更多的不適，情況因此越變越糟。
據統計，美國2022年約11萬人因藥物過量死亡，其中約7成與芬太尼有關，平均每天奪走200條人命。芬太尼過量成為18至45歲美國人的主要死因，也是美國預期壽命下降的原因之一。美國疾病管制暨預防中心（CDC）今年5月發布的數據顯示，2023年美國服用過量毒品死亡人數比前一年減少3500人，雖然是5年來首見下降，但仍是5年前的近2倍，因為COVID-19疫情期間，芬太尼致死人數急遽上升。
美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」今年4月在聽證會發表報告，揭發中國早自2018年起，用稅收優惠、贊助等補貼方式，鼓勵化學公司、實驗室非法製造至少17種合成毒品，包括14種芬太尼或類似物，並走私到美國、墨西哥、澳洲、英國、德國等國。報告並發現，流入美國的非法芬太尼中，高達97%來自中國，全球幾乎所有的芬太尼前體物質都是中國生產。
幾年前，美國在促進中國處理芬太尼議題上曾取得進展，美中甚至合作緝毒，後來兩國關係惡化，雙方討論芬太尼的對話機制也受影響。直到美國總統拜登去年11月與中國國家主席習近平舉行高峰會，中國才同意恢復合作，共同應對芬太尼議題、打擊毒品販運。北京把緝毒合作視為地緣戰略關係的一部分，華府則尋求將此議題與地緣政治脫鉤。
美國總統當選人川普指出，他上任第一天將簽署行政命令，對中國、加拿大及墨西哥祭出關稅措施 。川普表示，他曾與中國多次對話，討論大量毒品，尤其是芬太尼經墨西哥流入美國的問題。中國代表告訴他，將對涉及此事的毒販施以最高刑罰；但中國從未履行承諾，毒品仍大量流入美國。在中國停止這些行為前，他將對中國商品額外加徵10%的關稅。
芬太尼今年首度現蹤義大利，義大利政府5月大動作舉行記者會向芬太尼宣戰，並警告「毒品源頭主要來自中國暗網，透過郵寄交付，以加密方式支付來規避追蹤」。義大利藥品成癮管理部門正積極設法對抗芬太尼擴散。
企劃製作／邵曉潔
照片來源／中央社、路透社、Unsplash圖庫