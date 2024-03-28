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中職35年觀賽重點 6隊3地同時開打變化多、突破僵局制刺激度增

2023年經典賽再掀棒球熱潮，中華職棒34年球季票房亮眼，總進場觀眾超過180萬人次、場均觀眾數突破6000人，皆創史上新高。2024年中職球季3月30日開打，第6隊台鋼雄鷹加入戰局，33場例行賽安排在大巨蛋登場，還有哪些看點？突破僵局新制上路有什麼影響？各隊主場在哪個頻道轉播？中央社整理觀賽重點帶你一次看。

最新更新：2024/03/28 15:42
中職35年觀賽重點 6隊3地同時開打變化多、突破僵局制刺激度增封面
6隊對戰組合更豐富

6隊對戰組合更豐富

中職睽違16年重回6隊規模，新加入的台鋼雄鷹由總教練洪一中領軍，招牌球星有自樂天桃猿交換而來的王柏融、王溢正、藍寅倫，以及年輕好手曾子祐、伍祐城等「小鷹」。

6支隊伍爭搶季後賽名額勢必更加激烈，對戰組合從過去5隊10種增加為15種，全年360場例行賽是歷年最多，考驗各隊板凳深度。同日3地同時開打也是史上第一次，觀賽選擇更多是球迷之福。

大巨蛋魅力吸睛

大巨蛋魅力吸睛

台北大巨蛋去年啟用，成為台灣第一個大型室內棒球場地，球迷看球可以不用再吹風淋雨，季前熱身賽就創下單場近2萬人進場紀錄。

本季共有33場例行賽在台北大巨蛋舉辦，包括味全龍主場10場、中信兄弟8場、台鋼雄鷹5場、統一獅4場、富邦悍將3場、樂天桃猿3場。高人氣的中信兄弟是多數球隊優先選擇在大巨蛋的交戰對手，出賽26場將是各隊之最。

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投球間隔秒數再縮短、突破僵局新制加快節奏

投球間隔秒數再縮短、突破僵局新制加快節奏

今年中職賽制有多項變革，目的是加快比賽節奏，包括限制投手投球秒數，壘上無人時20秒、壘上有人25秒；例行賽採用突破僵局制，延長賽每局從無人出局二壘有人開始進攻，最多延長至12局。

其他還有開放投捕使用PitchCom（電子暗號裝置）、增加包括妨礙守備等4項可請求重播輔助判決、投手單一打席限制最多退板3次等規則。

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鋒總一軍初登場

鋒總一軍初登場

今年6隊有3位新科總教練，分別是富邦悍將陳金鋒、樂天桃猿古久保健二及中信兄弟平野惠一。中職前一次有日籍總教練已經是11年前的事，開季有2位日籍教練更要追溯到1996年。

「台灣巨砲」陳金鋒在經歷2年農場教練後，將以什麼樣的帶兵風格帶領富邦成長，相當引人關注；味全龍隊總教練葉君璋率隊挑戰2連霸；帶隊第5年的統一獅林岳平喊出「突圍」口號，目標生涯第2座總冠軍。

本季可能達成哪些紀錄？

本季可能達成哪些紀錄？

洪一中生涯執教991勝，有機會成為史上第一位千勝總教練；統一老將林益全是現役安打王，將挑戰史上第3人2000安；中信兄弟周思齊日前宣布球季結束後退役，期盼達成千安百轟百盜紀錄。 今年也是統一本土強投潘威倫球員生涯最後一年，他目前累積勝場148勝是史上最多勝投手，將尋求生涯第150勝推高「嘟嘟障礙」。

林襄李多慧轉隊 啦啦隊續吹外援風

去年樂天桃猿引進韓籍啦啦隊成員李多慧，成功炒熱話題，今年各隊紛紛尋找「外援部隊」。包括台鋼雄鷹的安芝儇、朴旻曙；中信兄弟邊荷律、李丹妃；富邦悍將南珉貞都是知名韓國啦啦隊員；統一獅則邀請2名前日職西武獅啦啦隊員千紘、希美加入。 李多慧和前樂天女孩林襄轉隊至味全龍，引起球迷熱議去年總冠軍賽交戰兩隊的「新仇舊恨」。

轉播平台一次看

轉播平台一次看

今年球季中職的轉播頻道有部分變動，Eleven Sports被英國DAZN集團收購後改名，將轉播樂天桃猿及台鋼雄鷹主場賽事；緯來電視台則將轉播中信兄弟、味全龍比賽；MOMOTV則播出富邦悍將比賽；博斯電視台轉播統一獅主場比賽。 線上部分，CPBLTV和DAZN線上付費平台轉播全系列賽，其餘LINE TODAY、Twitch、YouTube等平台則由各球隊自行洽談合作和經營。

企劃製作／翁堃耀

照片來源／中央社

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