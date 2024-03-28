中職35年觀賽重點 6隊3地同時開打變化多、突破僵局制刺激度增

6隊對戰組合更豐富

中職睽違16年重回6隊規模，新加入的台鋼雄鷹由總教練洪一中領軍，招牌球星有自樂天桃猿交換而來的王柏融、王溢正、藍寅倫，以及年輕好手曾子祐、伍祐城等「小鷹」。

6支隊伍爭搶季後賽名額勢必更加激烈，對戰組合從過去5隊10種增加為15種，全年360場例行賽是歷年最多，考驗各隊板凳深度。同日3地同時開打也是史上第一次，觀賽選擇更多是球迷之福。