蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

頓內茨克等占領地首度參與投票

俄羅斯在戰爭中吞併的烏克蘭4區頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱及赫松地區居民首度參與俄羅斯大選，從3月10日起提前投票。儘管有設立投票站，但親俄人士會偕同武裝人員，主動帶著投票箱挨家挨戶「鼓勵」投票。

烏克蘭主張俄羅斯在這些區域得票為無效票，將起訴監督選況的觀察員。