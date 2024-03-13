蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
俄羅斯總統大選3月15至17日舉行，蒲亭以獨立候選人身份尋求第5個總統任期，外界預料他篤定勝選，繼續執政6年。俄羅斯總統沒有任期限制嗎？為何蒲亭能一選再選？他的政敵納瓦尼猝逝後，反對派動態為何？烏克蘭遭占領地也要參與投票，烏克蘭反應為何？中央社帶你看懂。
俄羅斯總統大選3月15至17日舉行，蒲亭以獨立候選人身份尋求第5個總統任期，外界預料他篤定勝選，繼續執政6年。俄羅斯總統沒有任期限制嗎？為何蒲亭能一選再選？他的政敵納瓦尼猝逝後，反對派動態為何？烏克蘭遭占領地也要參與投票，烏克蘭反應為何？中央社帶你看懂。
現年71歲的蒲亭執掌俄羅斯核心權力24年，超越史達林以來所有俄羅斯統治者。自首任總統葉爾欽1999年底突然辭職交棒給蒲亭後，蒲亭陸續贏下2000年及2004年選舉，並在2008年兩屆總統任滿後「轉職」總理，依舊大權在握。
2008年俄羅斯修憲，把總統任期由4年改為6年。2012年蒲亭順利回鍋總統並連任，2021年他簽署新法，規定總統僅能連任一次，但歸零現任任期，讓自己得以再競選2個6年任期，為掌權至2036年舖路。
俄羅斯總統由人民直接選舉產生，候選人獲逾半數選票即當選，若3月第一輪選舉無人過半，4月7日將舉行第2輪選舉。
這次選舉共4位候選人參選，但在俄軍穩住烏克蘭戰事、當局大力肅清反對派之際，蒲亭連任之路勝券在握。
除了蒲亭外，另3名總統候選人分別是保守民族主義分子斯魯茨基、共產黨籍候選人哈利托諾夫和商人丹凡科夫，他們全為主戰派，斯魯茨基更是忠實擁護蒲亭的右翼煽動者。批評者指出，3名候選人作用是在反對派人士遭強烈打壓後，營造多元選舉假象，疏導民怨。
俄羅斯多年來一直將反對派排除於選舉和政治圈外，2022年蒲亭下令全面入侵烏克蘭後，打壓行動加劇。知名反戰人士納德茲丁和前電視台記者鄧佐娃爭取參選，也收集到數十萬人連署支持，但俄羅斯中選會以文件有誤和連署簽名有瑕疵為由駁回申請。
蒲亭許多政敵不是死亡、被迫流亡就是入獄，反對派領袖納瓦尼2月在北極流放地猝逝、瓦格納集團首腦普里格津遇空難亡、政治家涅姆佐夫在克宮附近遭槍殺，其他死因如墜樓、吊死到中毒亡等也有所耳聞。
納瓦尼之死在俄羅斯各地掀起悼念及示威潮，遺孀尤莉雅更呼籲支持者在選舉當天前往投票所，把票投給蒲亭以外的任何人，或寫上「納瓦尼」破壞選票以示抗議，為大選增添變數。
儘管如此，據俄羅斯獨立民調查機構列瓦達中心民調，蒲亭支持度自去年來並無明顯變化，皆達8成，今年2月更高達86%。
俄羅斯在戰爭中吞併的烏克蘭4區頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱及赫松地區居民首度參與俄羅斯大選，從3月10日起提前投票。儘管有設立投票站，但親俄人士會偕同武裝人員，主動帶著投票箱挨家挨戶「鼓勵」投票。
烏克蘭主張俄羅斯在這些區域得票為無效票，將起訴監督選況的觀察員。
俄羅斯政府過去曾遭指控操控選舉結果，手段包括投票舞弊、灌票、利用數以百萬計政府僱員維持現狀等。
2018年俄羅斯總統選舉時，歐洲安全與合作組織的國際觀選團表示，批評聲音持續被打壓，嚴重影響投票公平性。
企劃製作／李念庭
照片來源／路透社、克里姆林宮網頁