緬甸大地震採訪救援都難進入 一篇認識內戰不斷神秘國度

KK園區豬仔煉獄 詐騙成緬甸標籤

緬甸政治局勢紛亂，東部邊境法治更為薄弱，惡名昭彰的詐騙「KK園區」就位在這裡，園區裡面有旅館和賭場，據傳由與緬甸政府軍有聯繫的少數民族民兵組織經營，幕後金主是出生中國並入籍柬埔寨的佘智江。KK園區被稱為「豬仔煉獄」，所謂「豬仔」就是被拐騙來此打工的外國人，一旦豬仔喪失利用價值，就可能會被活摘器官並棄屍公海，近年來有多位台灣人被拐騙至此。即使緬甸、中國、泰國積極合作掃蕩不法分子， 「詐騙」仍然成為緬甸難以洗刷的標籤。