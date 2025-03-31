緬甸大地震採訪救援都難進入 一篇認識內戰不斷神秘國度
一場芮氏規模8.2的大地震，位於中南半島的緬甸一夕之間成為國際焦點。從軍人政變推翻翁山蘇姬、洛興雅種族滅絕爭議、詐騙KK園區，近年緬甸相關新聞多是負面消息，也因為軍政府全面管制言論與資訊，讓這個近9成民眾信仰佛教、民風保守的國家充滿神秘面紗。
一場芮氏規模8.2的大地震，位於中南半島的緬甸一夕之間成為國際焦點。從軍人政變推翻翁山蘇姬、洛興雅種族滅絕爭議、詐騙KK園區，近年緬甸相關新聞多是負面消息，也因為軍政府全面管制言論與資訊，讓這個近9成民眾信仰佛教、民風保守的國家充滿神秘面紗。
9至13世紀的蒲甘王朝曾是東南亞文化與宗教中心。19世紀緬甸經歷英國殖民統治，於1948年獨立並成立民主政府。10年後緬甸就因各種分歧陷入動盪，1962年3月，將軍尼溫（Ne Win）帶領軍事政變推翻總理宇努（U Nu），開啟長達半世紀的軍事統治，使得緬甸遭孤立，成為世界上最貧窮的國家之一。1992年至2011年，緬甸由獨裁者丹瑞（Than Shwe）掌權，2007年爆發大規模反政府示威，當局鎮壓造成嚴重死傷。
翁山蘇姬是「緬甸國父」翁山將軍之女，她曾是享譽國際的民主運動領袖，因挑戰軍事統治，斷斷續續遭軍政府軟禁15年，1991年獲頒諾貝爾和平獎。2015年她率領全國民主聯盟贏得大選，成為緬甸實質領袖，推動民主化。2021年獨裁者丹瑞的愛將敏昂萊（Min Aung Hlaing）發動軍事政變，推翻民選政府政權後掌權至今，並以選舉舞弊為由，逮捕翁山蘇姬等高官。
敏昂萊執政後，緬甸陷入血腥動盪，民眾抗議行動演變為遍地開花的反軍政府武裝叛亂，軍政府與反對派持續爭奪緬甸領土的控制權，長期內戰下，數百萬人因此流離失所。敏昂萊雖曾承諾舉辦選舉、推行「真正且有紀律的民主」，軍政府卻一再將國家緊急狀態延長，緬甸恢復民主之路仍遙遙無期。2025年3月28日大地震發生後，軍政府仍下令持續轟炸反抗勢力，聯合國痛批這種攻擊「讓人憤慨，無法接受」。
洛興雅人屬於穆斯林族群，居住緬甸西部已數世紀，由於宗教、種族及方言別於緬甸各地，被視為來自南亞的外國闖入者，被拒絕給予公民身分、受到歧視，經常被迫為了生存而逃亡，海上喪命案例時有所聞。2017年緬甸軍方大規模鎮壓洛興雅人，翁山蘇姬被控漠視軍方暴行，甚至上國際法庭為軍方辯護，成種族滅絕幫凶，昔日「人權燈塔」國際聲望一落千丈。翁山蘇姬及其政府不認同對洛興雅「種族清洗」，將暴力事件歸咎「恐怖分子」，對洛興雅人大規模逃難事件隻字未提。
緬甸政治局勢紛亂，東部邊境法治更為薄弱，惡名昭彰的詐騙「KK園區」就位在這裡，園區裡面有旅館和賭場，據傳由與緬甸政府軍有聯繫的少數民族民兵組織經營，幕後金主是出生中國並入籍柬埔寨的佘智江。KK園區被稱為「豬仔煉獄」，所謂「豬仔」就是被拐騙來此打工的外國人，一旦豬仔喪失利用價值，就可能會被活摘器官並棄屍公海，近年來有多位台灣人被拐騙至此。即使緬甸、中國、泰國積極合作掃蕩不法分子， 「詐騙」仍然成為緬甸難以洗刷的標籤。
緬甸軍方政變後，歐美國家、國際組織及人權團體強烈譴責並實施制裁，中國對緬甸軍政府態度相對溫和，不僅未譴責，外交部發言人還強調「中國是緬甸友好鄰邦」，盼緬甸能妥善處理分歧。聯合國調查指出，俄羅斯和中國提供武器助緬甸軍政府鎮壓反對勢力，印度也提供少量物資。除此之外，中緬在經貿等多個領域交流密切，緬甸是中國一帶一路重要參與國。
緬甸官方奉行一中政策，台灣與緬甸沒有正式外交關係，不過雙方在經貿及民間仍有交流合作。台灣東南亞國家協會研究中心統計，2024年台灣與緬甸的雙邊貿易金額達1.68億美元，是台灣第74大貿易夥伴；在台灣就讀的緬甸學生將近2973人。另外，台灣非政府組織多年來提供緬甸人道援助、醫療救援。
緬甸在軍政府統治下長期被隔絕於國際社會之外，軍政府封鎖網路、管制言論，使消息流通不易；大地震發生後，軍政府向國際社會求援，然而各國媒體想進入緬甸境內了解實際災情，軍政府卻以住宿難找及供水供電有問題為由拒絕，外界難以得知真實狀況。台灣搜救隊第一時間整裝待命，最終也未能前進災區。不少緬甸網友在網路社群感謝台灣願伸出援手，也不解為何緬甸軍政府讓中國進緬甸，而不讓經驗豐富、救災專業的台灣協助救援。
企劃製作／林廷軍、李念庭、林湘芸
照片來源／中央社、路透社、中華民國緬甸歸僑協會