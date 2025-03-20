看A片有這麼嚴重？持有觀看未成年性影像是犯罪 別成性剝削共犯

「看個A片有這麼嚴重嗎？」「又不是他拍的，還好吧？」創意私房、黃子佼案爆發後，社群不乏有這類「罪不致死」聲音。兒少性剝削問題日益嚴重，隨著手機便利性提高，拍攝散布性影像案件數逐年攀升，不是只有實際偷拍製作兒少性影像的惡徒應受撻伐，持有、觀看也是犯罪，唯有落實「零下載、零持有、零觀看」，才可能真正減少兒少性影像偷拍。