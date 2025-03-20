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看A片有這麼嚴重？持有觀看未成年性影像是犯罪 別成性剝削共犯

「看個A片有這麼嚴重嗎？」「又不是他拍的，還好吧？」創意私房、黃子佼案爆發後，社群不乏有這類「罪不致死」聲音。兒少性剝削問題日益嚴重，隨著手機便利性提高，拍攝散布性影像案件數逐年攀升，不是只有實際偷拍製作兒少性影像的惡徒應受撻伐，持有、觀看也是犯罪，唯有落實「零下載、零持有、零觀看」，才可能真正減少兒少性影像偷拍。

最新更新：2025/03/20 14:52
看A片有這麼嚴重？持有觀看未成年性影像是犯罪 別成性剝削共犯封面
黃子佼持有2259部兒少性影像

黃子佼持有2259部兒少性影像

根據判決書，藝人黃子佼2014年註冊加入「創意私房」論壇，陸續購買兒少性影像，持有2259部相關影片。北院認定持有數量多，促使供需關係存續，沒悔改意思且未達和解，判刑8月，可上訴。雖然社群不少撻伐聲浪，但仍有少數人認為他對演藝圈貢獻大，應給予復出機會，此番言論再度引起爭議。

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台版N號房的黑暗供需鏈

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黃子佼案判決書中，明載「創意私房」影片內容及黃子佼存取至硬碟的標題，這些兒少性影像如「菜單」般，被貼上各式標籤供人挑選購買，例如「學生妹」、「校花」、「試鏡陷阱」等。販售「商品」不只性影像，部分還附檔揭露受害者身分證、學生證、個人社群帳號等資料。

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兒少性影像犯罪案逐年攀升

兒少性影像犯罪案逐年攀升

隨著詐騙手法推陳出新、手機便利性提高，兒少性剝削案件中，涉及兒少性影像犯罪案件逐年攀升，2019年總計717件，至2023年已飆至2914件。不只台灣，兒少性剝削亦是全球嚴峻議題，根據2024年調查，每年逾3億兒少成網路性剝削和性虐待受害者。

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騙照花招多：網路戀愛、試鏡陷阱

騙照花招多：網路戀愛、試鏡陷阱

偷拍集團如何非法取得兒少性影像？有些是在學校廁所、補習班茶水間裝設密錄器偷拍；有些會以試鏡名義，利誘受害者拍下裸體影像，也有不少是「以愛為名」，網路聊出好感後，誘騙裸體視訊或傳私密照片給對方。

性影像遭散布該怎麼做？

性影像遭散布該怎麼做？

遭遇性影像外流，第一時間應保持鎮定，勿因對方威脅、恐嚇而刪除證據資料，或答應對方任何條件，接著應妥善保存證據、調高社群隱私設定，最後須向派出所報警（未成年應由家長陪同），致電或上網向性影像處理中心申訴。

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沒有人是局外人：勿下載持有觀看

沒有人是局外人：勿下載持有觀看

兒少性剝削防制條例規定，無正當理由支付對價而持有兒少性影像，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣10萬元以上100萬元以下罰金；無正當理由持有兒少性影像，處3年以下有期徒刑、拘役，得併科新台幣6萬元以上60萬元以下罰金。「零下載、零持有、零觀看」，才可能真正減少兒少性影像悲歌。

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若身邊有人受害 你可以做的事

若身邊有人受害 你可以做的事

性影像遭外流、販售，絕不是受害者的錯。若身邊的他／她受到數位性暴力，我們可以做的是停止責難、用心傾聽對方的困擾，適時給被害人一個溫暖的擁抱，並協助報警處理。

企劃製作／李念庭

照片來源／中央社、Pixabay圖庫

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