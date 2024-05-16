新聞小百科

美國加徵中國電動車關稅至100% 拜登下重手有何盤算？

美國在5月14日宣布對中國商品祭出新一輪關稅措施，其中最受矚目的是中國電動車稅率將提高至100%。美國為何針對中國下重手？跟即將到來的美國大選有什麼關係？北京又會如何因應？是否會形成新一波美中貿易戰？

最新更新：2024/05/16 16:21
美國加徵中國電動車關稅至100% 拜登下重手有何盤算？封面
美下重手 電動車稅率增至100%

美下重手 電動車稅率增至100%

白宮宣布將對價值180億美元從中國進口的商品加徵關稅，項目鎖定電動車、電池、鋼鐵、關鍵礦物等戰略產業。其中電動車稅率將在今年內增至原來的4倍，來到100%，電動車用鋰電池也由7.5%提高到25%。明年底前半導體稅率也將倍增，從25%增至50%。這是自前總統川普時期中美貿易戰以來，又一輪對中國產品的大幅增稅。

延伸閱讀
為何針對中國？

為何針對中國？

中國向全球輸出低價商品影響各國經濟，尤其中國電動車產能持續以驚人速度擴張，日經亞洲報導，中國新能源車至2025年將有近2000萬輛的過剩產能，儘管中國政府一再否認產能過剩，各國仍對中國電動車出口將大打低價割喉戰產生擔憂。美國總統拜登表示，中國政府多年來對各項產業注入補貼，中國製造商過量生產不必擔心利潤，因此用低價傾銷，迫使全球其他製造商倒閉，他不容許中國產品以此方式充斥美國市場。

延伸閱讀
專家：美國選舉年拉攏產業民眾

專家：美國選舉年拉攏產業民眾

專家指出，拜登政府這波加稅，一方面是為拉攏美國傳統汽車製造巨頭的支持，另方面也是對美國民眾表明，將保證美國在全球新能源領域的領導權。拜登日前也在關鍵搖擺州賓州向藍領階級喊話，將敦促對中國鋼鐵和鋁徵收3倍關稅。共和黨參選人川普今年2月曾表示，若當選總統將再次對中國徵收關稅且稅率可能超過60%，顯見關稅政策也是美國大選的關注焦點。

延伸閱讀
中國是否回擊？其他國家態度？

中國是否回擊？其他國家態度？

中國商務部回應，美國這波關稅將嚴重影響中美合作氛圍，中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。

義大利表態跟進美國措施，認為歐洲也須以關稅保護對抗中國傾銷產品，否則中國商品可能變本加厲湧入歐洲。歐盟去年10月已對中國電池電動車展開反補貼調查，歐盟高官日前暗示可能在暑假前向中國電動車徵收關稅。研究機構指出，預計歐盟會向中國出口的電動車徵收15至30%關稅。

延伸閱讀
中國恐轉進墨西哥躲關稅

中國恐轉進墨西哥躲關稅

墨西哥去年取代中國，成為美國進口貨品最大來源國。金融時報分析，美中貿易戰時中國避免商品被徵稅或制裁，利用墨西哥繞道進入美國。海運和空運分析及物流公司Xeneta數據顯示，第一季中國到墨西哥的貨櫃運輸進口量暴增34%。白宮表示，若中國電動車製造商轉入墨西哥以規避新關稅，美國可能進一步加徵關稅。

延伸閱讀
兩國影響評估

兩國影響評估

中國方面分析，短期來看新關稅對中國產業的影響不會太明顯，因中國電動汽車和晶片產品受到重重限制，先前並未大規模進入美國市場，鋼、鋁對美國的出口量也很少，不太能達到抑制效果。

華爾街日報指出，禁止中國電動車進入將對拜登政府減緩氣候變遷目標帶來壓力。因中國目前在太陽能板、電動車等領域居全球主導地位，美國恐面臨兩難，本地工廠若缺乏外部競爭會讓價格居高不下並拖慢能源轉型，但依賴中國工廠又有國安隱憂且危及就業機會。

延伸閱讀
美中博弈 貿易戰有前例

美中博弈 貿易戰有前例

2018年3月，時任美國總統川普指控中國竊取美國智慧財產權等行為，根據「301條款」對3000億美元的中國進口商品加徵10%關稅。中國則對750億美元的美國進口商品加徵5%至10%關稅作為反制。2019年中國對美國進出口下降逾1成。美中2020年1月簽署第一階段貿易協議，中方承諾未來2年購買2000億美元商品，但美方對中國商品的懲罰性關稅暫不會撤銷，讓長達18個月的美中貿易戰暫時告段落。

延伸閱讀
演變新一波貿易戰？

演變新一波貿易戰？

美國智庫戰略與國際研究中心貿易專家芮恩希認為，這一輪的關稅是預防性的，目的是防止中國產品充斥美國市場。至於中國反擊力道，這波關稅影響的是180億美元的貿易產品，因此北京會在同樣範圍內進行回應。彼德森國際經濟研究所資深研究員霍夫鮑爾表示，中國應該會採取有節制、非大規模的措施，可能會選具標誌性、美國出口強勁的產品，例如農產品大豆，另一個是對波音飛機加徵關稅。

延伸閱讀
分析：電動車主戰場恐在歐洲

分析：電動車主戰場恐在歐洲

CNN引述分析師報導指出，美國對中國祭出的嚴厲關稅措施可能帶給歐盟決策壓力，因這代表大部分的貿易將轉向歐洲國家。美國從中國進口的電動車數量非常少，真正的貿易戰場可能是在歐洲。去年中國出口歐盟的電動車比重達36%，研究員表示，歐盟要與美國增加同等比重關稅非常困難，因此必須採行其他措施來防止中國電動車湧入歐洲。

延伸閱讀

企劃製作／曹亞沿、趙敏雅

照片來源／路透社、中新社、美聯社、中央社製圖

更多熱門話題
深入閱讀
中職35年觀賽重點 6隊3地同時開打變化多、突破僵局制刺激度增封面
中職35年觀賽重點 6隊3地同時開打變化多、突破僵局制刺激度增
深入閱讀
台北大巨蛋前世今生 為何讓棒球迷一等32年？封面
台北大巨蛋前世今生 為何讓棒球迷一等32年？
深入閱讀
奧斯卡頒獎諾蘭奪最佳導演聲勢高 小勞勃道尼有望捧生涯首金封面
奧斯卡頒獎諾蘭奪最佳導演聲勢高 小勞勃道尼有望捧生涯首金
深入閱讀
紅海數百商船改道台貨櫃三雄跟進 全球貿易為何危機再起？封面
紅海數百商船改道台貨櫃三雄跟進 全球貿易為何危機再起？
深入閱讀
美國多所大學挺巴勒斯坦示威逾2千人被捕 反越戰浪潮後最大規模學運封面
美國多所大學挺巴勒斯坦示威逾2千人被捕 反越戰浪潮後最大規模學運
深入閱讀
蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主封面
蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主