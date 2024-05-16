美國加徵中國電動車關稅至100% 拜登下重手有何盤算？

兩國影響評估

中國方面分析，短期來看新關稅對中國產業的影響不會太明顯，因中國電動汽車和晶片產品受到重重限制，先前並未大規模進入美國市場，鋼、鋁對美國的出口量也很少，不太能達到抑制效果。

華爾街日報指出，禁止中國電動車進入將對拜登政府減緩氣候變遷目標帶來壓力。因中國目前在太陽能板、電動車等領域居全球主導地位，美國恐面臨兩難，本地工廠若缺乏外部競爭會讓價格居高不下並拖慢能源轉型，但依賴中國工廠又有國安隱憂且危及就業機會。