美國多所大學挺巴勒斯坦示威逾2千人被捕 反越戰浪潮後最大規模學運
過去幾週，美國學生針對加薩戰爭的抗議行動遍地開花，在哥倫比亞大學、耶魯大學和紐約大學等多所院校都能看到有人紮營。這是1960、1970年代反越戰活動以來，美國境內參與示威校園數量最多、抗議時間最久的一次。為何這次示威會快速擴大？學生的訴求是什麼？
過去幾週，美國學生針對加薩戰爭的抗議行動遍地開花，在哥倫比亞大學、耶魯大學和紐約大學等多所院校都能看到有人紮營。這是1960、1970年代反越戰活動以來，美國境內參與示威校園數量最多、抗議時間最久的一次。為何這次示威會快速擴大？學生的訴求是什麼？
抗議加薩戰爭的活動在美國已持續數月，4月18日，哥倫比亞大學100多名親巴勒斯坦示威者遭警方逮捕，示威活動旋即升溫，擴大至美國各地。波士頓大學、北卡羅來納大學教堂山分校等多校群起聲援，麻省理工學院、紐約大學，以及西岸的加州大學柏克萊分校也都出現校內紮營和示威。
學生發起抗議行動是因不滿以色列為對付巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」而在加薩發動戰爭，導致大批巴勒斯坦平民喪生。學生呼籲加薩永久性停火、美國終止對以色列軍援，要求校方自軍火商和其他從戰爭中獲利的企業撤資，並赦免那些因參與抗議而遭懲處的師生。
支持巴勒斯坦的學生4月25日起在加州大學洛杉磯分校（UCLA）紮營抗議，人數在一週內增加到上千人；另一方面，支持以色列的群眾也逐漸增多，兩陣營在5月1日發生衝突。隔天警方強制驅離校園內抗議群眾，現場只剩殘留下來的營帳與廢棄品。
UCLA傳出暴力事件後，史丹佛大學、聖克拉拉大學等校學生以和平示威傳遞訴求，希望與全美校園團結一致。
不同於其他學校，聖克拉拉大學的行動者沒有紮營，學生也沒有戴口罩，大部分的人席地而坐，一旁還有學生提供餐點飲料，以類似野餐的形式進行交流。
美媒統計，最近幾週已有2000多人在全美數十個大學校園被捕。美國總統拜登5月2日終於打破沉默，強調美國人有權示威，但沒有遂行暴力的權利。拜登也表示，大學校園抗議並未迫使他重新思考自己的中東政策。
在學生示威浪潮下，美國國會議員對此做出回應。聯邦眾議院5月1日通過法案，將放寬「反猶太主義」定義，以利教育部強制執行反歧視法律。 這項法案正送交美國聯邦參議院審議，前景仍未定。反對者批評，這將對美國校園的言論自由造成寒蟬效應。
澳洲雪梨、坎培拉等地也有大學跟進美國學生運動浪潮，在校內紮營、展示標語及舉辦短講等活動，並以越戰為鑑，訴求反戰、停止加薩衝突。法國巴黎政治學院的學生也發起一系列抗議行動，響應美國校園的反戰示威。
回顧美國史上4次大規模校園示威活動，包括1960年代的言論自由學運、1970年的反越戰與反種族不平等運動，以及1985年的反南非種族隔離政策運動，學運背後成因雖不相同，情節卻很相似：年輕人要求校園或世界做出改變，且他們的示威活動往往會在與當局衝突中升級。
企劃製作／邵曉潔
照片來源／中央社、路透社、美聯社