美國多所大學挺巴勒斯坦示威逾2千人被捕 反越戰浪潮後最大規模學運

示威人士訴求是什麼？

學生發起抗議行動是因不滿以色列為對付巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」而在加薩發動戰爭，導致大批巴勒斯坦平民喪生。學生呼籲加薩永久性停火、美國終止對以色列軍援，要求校方自軍火商和其他從戰爭中獲利的企業撤資，並赦免那些因參與抗議而遭懲處的師生。