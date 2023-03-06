2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

挨過巴掌的奧斯卡

今年頒獎典禮由吉米金默回歸主持，台視頻道13日上午9時起轉播，他第3度擔綱主持追平史提夫馬丁紀錄。去年眾家電影明星得獎美事卻被典禮上的打人事件模糊焦點，讓主辦單位影藝學院臉上無光。金默在典禮宣傳影片得知他肩負「不被呼巴掌」（to be unslappable）的重要任務後幽默回應，「那很讚啊我可不能被打，我這個人淚腺超鬆的」，預告頒獎當天少不了這份帶酸味的自嘲。