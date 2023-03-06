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2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

第95屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間3月13日上午登場，「媽的多重宇宙」入圍11項氣勢最旺，「秀蓮」楊紫瓊有望憑一身真功夫打破玻璃天花板，改寫奧斯卡近百年紀錄。湯姆克魯斯靠捍衛戰士續集救了好萊塢一命、以後演員獎還分不分男女、典禮腳本如何詮釋去年呼巴掌事件，都是影迷討論話題。

最新更新：2023/03/06 13:04
2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高封面
阿湯哥風光搶金

阿湯哥風光搶金

捍衛戰士回來了！湯姆克魯斯再扮獨行俠，與阿凡達續集「水之道」先後讓觀眾重溫往日情懷，聯手催出全球2022年逾千億台幣票房，連大導演史蒂芬史匹柏都大讚「獨行俠可能救了整個電影產業」。兩部強檔電影叫好叫座，製作團隊幕後努力得到奧斯卡入圍肯定，阿湯哥和卡麥隆連袂以監製身分角逐金獎，成為頒獎典禮一大看點。

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亞裔影人放光芒

亞裔影人放光芒

「媽的多重宇宙」入圍本屆最佳影片、導演和原創劇本等11項大獎，是今年入圍大贏家。故事主人翁不停穿梭平行宇宙，奇幻冒險巧妙包裝亞裔移民的家庭故事，獲得不少好評。楊紫瓊、關繼威、許瑋倫（Stephanie Hsu）分別入圍女主角及男女配角獎與好萊塢紅星分庭抗禮，讓亞裔影人成為矚目焦點。

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名單爆冷掀話題

名單爆冷掀話題

最佳女主角入圍名單今年有了亞裔卻不見非裔面孔，安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）因爆冷入圍，名字一躍成為網友熱搜關鍵字。影迷好奇今年影后會是楊紫瓊還是凱特布蘭琪的同時，更想知道「那個沒聽過的陌生演員到底是誰？」

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那個男人回來了

那個男人回來了

去年被威爾史密斯一巴掌嚇壞的奧斯卡獎今年風向怎麼吹？許久不見的布蘭登費雪「重磅」回歸影壇，有機會以「我的鯨魚老爸」一舉摘金，「伊尼舍林的女妖」不讓「媽的多重宇宙」專美於前，柯林法洛將在最佳男主角獎項與眾入圍者一較高下。

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別說動畫僅限兒童

別說動畫僅限兒童

金獎導演吉勒摩戴托羅繼水底情深後再戰奧斯卡，向觀眾介紹耗費15年製作完成的定格動畫小木偶皮諾丘。「非兒童專屬」的改編童話深刻描繪父子之情，並以戰爭元素凸顯吉勒摩的育兒觀，他用這部作品讓你我看見愛、失去和歸屬感，也獻上與母親的重要紀念。

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挨過巴掌的奧斯卡

今年頒獎典禮由吉米金默回歸主持，台視頻道13日上午9時起轉播，他第3度擔綱主持追平史提夫馬丁紀錄。去年眾家電影明星得獎美事卻被典禮上的打人事件模糊焦點，讓主辦單位影藝學院臉上無光。金默在典禮宣傳影片得知他肩負「不被呼巴掌」（to be unslappable）的重要任務後幽默回應，「那很讚啊我可不能被打，我這個人淚腺超鬆的」，預告頒獎當天少不了這份帶酸味的自嘲。

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企劃製作／鄭懿君、林傑立、劉千綾

照片來源／路透社、媽的多重宇宙IG、FocusFeatures推特、UIP、Netflix推特、A24臉書、20thcenturystudios網頁、吉勒摩戴托羅之皮諾丘臉書、Jimmy Kimmel Live YouTube頻道

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