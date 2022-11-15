地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
世界人口變化備受關注，不僅被寫進歌曲，甚至直接當成歌名。2022年全球突破80億人，聯合國預估將持續增加，但成長速度趨緩。台灣的流行歌曲從1998年「怪獸」歌詞的40幾億人口，唱到2011年「70億分之一」，13年暴增快30億人，實際的人口成長情況又是如何？從台灣流行歌曲出發，了解台灣及世界人口變化。
世界人口變化備受關注，不僅被寫進歌曲，甚至直接當成歌名。2022年全球突破80億人，聯合國預估將持續增加，但成長速度趨緩。台灣的流行歌曲從1998年「怪獸」歌詞的40幾億人口，唱到2011年「70億分之一」，13年暴增快30億人，實際的人口成長情況又是如何？從台灣流行歌曲出發，了解台灣及世界人口變化。
饒舌歌手大支創作的「台灣SONG」，唱著「2300萬人，大家拿一雙筷子，四處找飯碗，就2300萬雙筷子作伙打拚，就不怕被折斷，甘怕找沒飯吃」。這首歌2002年就推出，當時台灣戶籍登記人口是2252萬人，要到2008年才突破2300萬人。
根據內政部統計資料，2021年台灣人口總數為2337萬5314人，較2020年減少18萬5922人，人口連續兩年負成長。國家發展委員會推估，2070年台灣人口數將降為1449萬至1716萬人。
每年7月11日為世界人口日，起源是1987年7月11日全球達到50億人。根據聯合國統計資料，1999年突破60億人、2011年70億人。2022年11月15日，地球人口數量估計成長至80億。美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）網頁設有世界人口時鐘，可見數值快速增加。
目前世界人口前3大國依序是中國、印度和美國，中國現有14億人口，聯合國預估2023年印度將超越中國，成為地球上人口最多的國家。2050年印度人口估增至17億，中國降至13億，美國仍是人口第3大國，以3.75億與奈及利亞並列。
世界人口變化被寫進台灣流行歌曲中，可從1998年的「怪獸」討論起，歌手徐懷鈺唱著「有怪獸、有怪獸、有怪獸，纏著我」，曲風動感活潑，深受小朋友喜愛，作詞人施人誠將人口數入歌，「地球上明明有40幾億人口，偏偏就是選中我，轟隆轟隆隆，每天對著我噴火」，或許是網路尚未普及，資訊更新有時差，其實1998年全球已有59億人。
台灣流行音樂2005年進入50億人口時代，作詞人葛大為填詞「嗆司嗆司」，歌手羅志祥勁舞唱出「請多指教，美女，50億人難得遇見了我，你運氣還不錯」。2007年樂團五月天與歌手陳綺貞合唱「私奔到月球」，「這星球，天天有50億人在錯過」，由主唱阿信包辦詞曲，是五月天出道以來唯一一首男女對唱情歌。
1999年全球人口突破60億大關，2006年台灣流行歌曲終於唱到60億人，少女團體Sweety甜唱「幸福毛毛蟲」，「地球上60幾億的人口，我們卻遇見了」，作詞人葛大為再度將世界人口入歌。2009年樂團強辯也在「大聲唱」，唱出「在60億人口的藍色星球上，每一個人、每一顆心都是如此的徬徨」。
2011年10月31日，聯合國正式指定為「70億人口日」。歌手黃鴻升出專輯搭上世界人口話題，新歌原名「60億分之一」，唱著「若不是上帝睡著，我不可能那麼幸運，能遇見地球上60億分之一的妳」；黃鴻升之後還特地錄「70億分之一」版本。從1998年「怪獸」的40幾億唱到70億，13年急速成長近30億人，實際上地球只多了11億人。
地球人口數量衝破70億後，接連出現在台灣流行歌曲。2014年歌手楊丞琳「點水」唱著「70億個靈魂都在找同個永恆」，詞曲是歌手徐佳瑩為她量身打造；隔一年金曲歌王王力宏以自創曲「70億分之一」，深情唱出「我不再懷疑，你就是我的70億分之一」。後來創作歌手Julia吳卓源也將70億人口入歌。
全球人口破80億後，聯合國預估將持續增加；不過，未來數十年成長速度趨於緩慢，2030年增至85億人，2050年97億人，在2080年代達到約104億人高峰。由於地區人口發展情況差異大，聯合國估計，光是剛果民主共和國、埃及、衣索比亞、印度、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦尚尼亞等8國，就會為2050年底前的全球人口貢獻一半成長。
企劃製作／王靖怡、邱柏綱
照片來源／中央社