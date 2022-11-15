地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

世界人口變歌詞 嗨唱有怪獸

世界人口變化被寫進台灣流行歌曲中，可從1998年的「怪獸」討論起，歌手徐懷鈺唱著「有怪獸、有怪獸、有怪獸，纏著我」，曲風動感活潑，深受小朋友喜愛，作詞人施人誠將人口數入歌，「地球上明明有40幾億人口，偏偏就是選中我，轟隆轟隆隆，每天對著我噴火」，或許是網路尚未普及，資訊更新有時差，其實1998年全球已有59億人。