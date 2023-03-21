法國年金改革掀百萬示威潮 一次看懂民眾到底反什麼

法國人在堅持反對什麼？

除了全力反對退制改革的左翼不屈法國（LFI）支持者外，多數民眾對改革的態度都是「可以...但是」，他們同意年金改革有必要，但反對馬克宏政府的版本。要理解他們的心態，須先了解法國社會福利的傳統原則在於「財富再分配」，即「收入多則付出多」，減少貧富差距。 法國總工會成員貝爾指出還有其他改革方式，如向企業徵稅、增收資本獲益稅等。換言之，他們認為要填年金缺口，不應只向勞工開刀。