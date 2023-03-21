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法國年金改革掀百萬示威潮 一次看懂民眾到底反什麼

法國總理柏納（Elisabeth Borne）3月16日強制通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延後至64歲，掀起示威潮。國會20日對內閣進行不信任投票，政府以9票之差驚險保住內閣與法案，但內閣正當性已動搖，反對派誓言戰鬥到底。法國退休制度改革法案從2019年底大罷工到如今釀成全國抗爭，中央社整理法案內容、影響範圍，帶你了解事件原委。

最新更新：2023/03/21 14:01
法國年金改革掀百萬示威潮 一次看懂民眾到底反什麼封面
退休金改革內容為何

退休金改革內容為何

改革法案將法定退休年齡每年延後3個月，逐步從62歲延至64歲。根據法國2014年訂立的年金法，1973年後出生的勞工自2035年起須達扣稅43個年度才能領到完整退休金；改革法案裡這道門檻沒變，但提前至2027年實施；新申請退休者在退休第2年起領取最低工資者的退休金將依通膨指數調整。這項改革是馬克宏去年競選連任的主要政見之一，不過許多民眾不買單，馬克宏政府表示，改革是為防止退休金系統淪為赤字、加重年輕人負擔的必要作為。

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如何影響退休人士

如何影響退休人士

改革法案實施後，將可提高60至64歲人口就業率。法國勞工部估算，這可望讓2030年底前每年增加177億歐元（約新台幣5772億）年金財源，前30%最低收入者可獲得的退休金將增加2.5%至5%。然而各個工會表示，政府僅需微幅增加提撥就能讓退休金制度不倒，新制改革幅度太大且不公，會不成比例衝擊到從事辛苦工作、早早開始職涯的低階勞工。

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百萬人示威拒年改

百萬人示威拒年改

多數民眾不滿馬克宏政府的退休年金制度改革，8大工會1月大串連與罷工，讓巴黎共和廣場擠滿示威人群，抗議民眾說他們不反對改革，但不應只拿勞工開刀；還有人表示支持罷工，即使不便也會忍耐。3月7日法國各地有128萬示威者上街頭，成為法國數十年來規模最大的抗議活動之一。不斷擴大的社會動盪和罷工行動，讓總統馬克宏面臨4年前「黃背心」運動以來最重大的挑戰。

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罷工權界線引論戰

罷工權界線引論戰

極具爭議性的法案遭到全國工會反對，法國國家鐵路公司（SNCF）等公共服務單位也發動罷工，而其中最引起熱議、「成效」也最驚人的，就屬巴黎市清潔隊員罷工，導致市區路邊9天內堆放超過7000公噸垃圾，即使在攝氏10度下也發出臭味，凱旋門、艾菲爾鐵塔等景點周邊垃圾淹沒人行道，令觀光客大感吃驚，許多人拍下畫面，作為「巴黎回憶」。罷工累積能量施壓政府，但在有效罷工與最低限度服務之間該如何拿捏，是政府與抗爭者社會對話及角力的一大課題。

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在野陣營推政府不信任案

在野陣營推政府不信任案

馬克宏的退休金改革法案16日在國會面臨決戰日，但在下議院的國民議會最終投票表決前，執政黨團對投票結果沒把握，總理柏納（Elisabeth Borne）在最後一刻宣布動用終極武器—援引憲法第49.3條，終止辯論且不須投票，法案視為通過。 反對黨依法提出不信任動議反制，20日投票表決，不信任案以9票之差遭到否決，反對黨未能如願推翻內閣、撤回法案。

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法國人在堅持反對什麼？

法國人在堅持反對什麼？

除了全力反對退制改革的左翼不屈法國（LFI）支持者外，多數民眾對改革的態度都是「可以...但是」，他們同意年金改革有必要，但反對馬克宏政府的版本。要理解他們的心態，須先了解法國社會福利的傳統原則在於「財富再分配」，即「收入多則付出多」，減少貧富差距。 法國總工會成員貝爾指出還有其他改革方式，如向企業徵稅、增收資本獲益稅等。換言之，他們認為要填年金缺口，不應只向勞工開刀。

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年改案抗議聲中過關

年改案抗議聲中過關

馬克宏自2017年上台後就屢次重申，由於人民平均壽命拉長，因此勢必「需要工作更久」。他堅持必須改革年金制度，若國民議會投票不通過「對財政、經濟的風險會太大」。過去幾天，馬克宏支持度已暴跌至28%，是自2019年「黃背心」運動以來的最低水準；年改案遭遇重重險阻後得以在抗議聲中過關，馬克宏贏得這場政治豪賭。但學者分析，反對者的怒火與社會衝突將再次升高，讓法國陷於更混亂的未知。

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企劃製作／鄭懿君

照片來源／路透社、中央社

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